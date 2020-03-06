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Resmi Gazete yayımlandı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.03.2020 09:36 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak. Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14, Kuzey Marmara Otoyolu´nun Anadolu kesiminde ise 29 kavşak yer alıyor. Beklenilen projede Silivri´den otobana araçlarıyla girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nü geçtikten sonra, Akyazı´dan TEM yoluna bağlanacak.

Resmi Gazete yayımlandı! Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Kınalı ile Çatalca kavşakları arasının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.

Otoyolun söz konusu kesimi, 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.

Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara Otoyolu, Kınalı-Çatalca,

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