FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi gazetede yayımlandı! Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

Resmi gazetede yayımlandı! Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.05.2024 00:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi. 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.

Resmi gazetede yayımlandı! Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi.

1 YILDAN UZUN VADELERDE 0 OLAN SPOTAJ ORANI 2.5 OLDU

1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.

1 yıldan uzun vadelerde 0 olan stopaj oranı ise yüzde 2.5 oldu. Karar göre enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj 0 olacak.

Ayrıca, 30 Eylül 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplardan bugünden itibaren elde edilecek faiz ve kar payları için ise bu kararla yapılan değişiklik öncesi geçerli olan indirimli oranlar (yüzde 5, yüzde 3 ve yüzde 0) uygulanmaya devam edilecek.

YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER!

Kararla, yatırımcıların Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini teşvik etmek üzere, portföyü Türk lirası ve Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasının süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Yatırım araçları arasında geçişkenlik olmaması için Türk lirası yatırım fonlarından elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı yüzde 10 yerine yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Ayrıca, 23 Aralık 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde iktisap edilmiş yatırım fonu katılma paylarından bugünden itibaren elde edilecek gelirler için ise bu kararla yapılan değişiklik öncesi geçerli yüzde 0 oranı uygulanacak.

Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ve unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde ise önceden olduğu gibi yüzde 10 tevkifat yapılmaya devam edilecek.

Kararla, devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yüzde 0 tevkifat uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı, yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edilecek.

BANKALAR TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN BORÇLANMA ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

Kararla, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulamasının süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Vadeler itibarıyla uygulanan indirimli tevkifat oranlarında, mevduatlarda olduğu gibi vadelere bağlı oranlar belirlenerek değişikliğe gidildi.

Düzenleme kapsamında bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan tevkifat oranı yüzde 10 yerine, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli olanlarda yüzde 7,5, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olanlarda yüzde 5, bir yıldan uzun vadeli olanlarda yüzde 2,5 olacak.

Kararla, 23 Aralık 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde iktisap edilmiş banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından bugünden itibaren elde edilecek gelirler için ise bu kararla yapılan değişiklik öncesi geçerli olan indirimli oranlar (yüzde 5, yüzde 3 ve yüzde 0) uygulanmaya devam edilecek.

İNDİRİMLİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA SÜRE UZATILDI!

Düzenlemeyle, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç ettiği varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için geçerli indirimli tevkifat uygulanmasının yürürlük süresi 31 Temmuz'a kadar uzatılarak indirimli tevkifat oranı yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Ayrıca, 28 Haziran 2022-30 Nisan 2024 tarihlerinde iktisap edilmiş söz konusu menkul kıymetlerden bugünden itibaren elde edilecek gelirler için ise bu kararla yapılan değişiklik öncesi geçerli oran olan yüzde 5 uygulanacak.

Kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen faiz ve kar payı gelirleri için uygulanan tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanacak. Bu hesaplardan elde edilen gelirler için indirimli tevkifat oranı uygulaması 31 Temmuz'a kadar yüzde 0 olarak devam edecek.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor! MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor!
Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ Mayıs ayı için kararını duyurduDoğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ Mayıs ayı için kararını duyurdu
BDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacakBDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacak
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Türk lirası
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor!

MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor!

BDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacak

BDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacak

4 aylık enflasyon ile emekli zammı ne olacak?

4 aylık enflasyon ile emekli zammı ne olacak?

Yunan adalarına ekspres vize uygulamasında sayı arttı! Bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak

Yunan adalarına ekspres vize uygulamasında sayı arttı! Bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.