Restoran ve kafelere boykot bugün başladı! 110 liralık kurabiye ‘sembol’ olmuştu, o işletmeci konuştu: ‘Şu an maliyetine satıyoruz, zam yapmayı düşünüyoruz’

Kafelerde, retoranlarda fiyatlar aldı başını gitti. Enflasyon karşısında alım gücü gerileyen vatandaş fahiş fiyatlar nedeniyle dışarıda bir simit bile yiyemez hale gelince sosyal medyadan boykot çağrısında bulunuldu. O çağrı sonrası vatandaşlar hafta sonu kafe, lokanta ve restoranlara gitmeme kararı aldı. Bazı kesimler bu çağrıyı yerinde bulurken bazı kesimler ise amaca hizmet etmediğini savundu.

ÇÖZÜM YOLU ARANACAK

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (Türes) Genel Başkanı Ramazan Bingöl sosyal medya hesabı üzerinden tartışmalara yanıt verdi. Bingöl yaptığı videolu açıklamada, her iki tarafın da haklı olduğu alanların olduğuna vurgu yaptı. Ramazan Bingöl, "Türes yönetim kurulu olarak toplanacağız ve ilgili makanlarla görüşerek, hem vatandaşın hem de meslektaşlarımızın memnun olacağı bir yol bulmaya çalışacağız" dedi.

EN ÇOK ŞİKAYET PORSİYONLARDAN

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, fiyatlardan ziyade şikayetlerin porsiyon miktarından kaynaklandığını dile getirerek, “Şu anda porsiyonlar küçük. Şikayetler bu yönde. O porsiyonların hangi miktarda olduğunu pek çok işletme menüsünde yazmıyor. Aslında fiyat etiketi yönetmeliğinin 5 maddesine göre bunu yazmak zorunlu” ifadelerini kullandı.

110 LİRALIK KURABİYE GÜNDEM OLMUŞTU, O İŞLETMECİ KONUŞTU

Kampanya sürecinde sosyal medyada yüksek fiyatıyla bir ‘kurabiye’ de simge haline gelmişti. 110 liraya kurabiye satan fırının sahibi Haber Global’e konuştu. Kuzguncuk Fırını işletmecisi Melike Yıldız, ‘Kuzguncuk Mantarı’ isimli kurabiyenin fırının patentli ürünü olduğunu dile getirerek, kurabiyenin antep fıstığı ve fındık gibi maliyetli kuruyemişlerden imal edildiğini ve hurma ile tatlandırıldığını söyledi. “Sosyal medyada tek bir kurabiye diye algı oluşturuluyor ama normalde tek bir kurabiye 5 gram ağırlığındayken bizim kurabiyelerimizin teki 100-110 gram ağırlığında” ifadelerini kullandı.

“İÇERİSİNDE 100-120 GRAM ANTEP FISTIĞI VAR”

Yıldız, “Kuzguncuk mantarlarının şu an 6 çeşidi bulunuyor. İki tanesi rafine şekersiz hurmayla tatlandırılıyor. Diğer 4 tanesinde de biraz şeker ilavesi bulunuyor. Ürünün içeriğinde 100 gramla, 120 arasında antep fıstığı veya fındık kullanılıyor” diye konuştu.

ZAM YAPMAYA HAZIRLANIRKEN...

“Boykot yapılması gereken çok fazla ürün var, çok fazla işletme var” diyen işletmeci, “Bunların hepsini biliyoruz. Biz de zaten bunu destekliyoruz ama bizim yaptığımız sağlıklı ürünler kesinlikle boykota ve faiş fiyatlar diye adlandırılan ürünlere uygun ürünler değil. Neredeyse maliyetine sattığımız bir ürün. Biz zam yapmayı düşünürken kurtarmadığı için, Antep fıstığının kilosunu 1000 liraya aldığımız bir ürünü gündem yaptılar” şeklinde açıklamada bulundu.







