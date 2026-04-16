FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Restorasyonu tamamlanan Balıklı Rum Hastanesi İhtiyarhane binası kapılarını açmaya hazırlanıyor

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi İhtiyarhane binası, tarihi yapısına uygun olarak yapılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından mayıs ayı itibarıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde 1753 yılından beri hizmet veren Balıklı Rum Hastanesi'nin 1894'te kullanıma açılan İhtiyarhane binasında, 4 Ağustos 2022'de yangın çıktı. Burada konaklayan 104 misafir, sağlık çalışanları, itfaiye, zabıta ekipleri ile vatandaşlar tarafından sedye ve tekerlekli sandalyelerle hızlıca tahliye edilerek, hastanenin diğer binalarına götürüldü.

Tarihi bina, İstanbul'un birçok ilçesinden dumanı görülen yangında ağır hasar aldı. Çok sayıda ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürülen yangının ardından, yıllara meydan okuyan bina kullanılamaz hale geldi.

Özellikle ahşap çatı bölümü başta olmak üzere büyük hasar alan ve kısmen kullanılamaz hale gelen binanın onarımı için, İstanbul Valiliğinin "Yadigar" projesi kapsamında Zeytinburnu Belediyesi ile hastane yönetiminin koordinasyonunda restorasyon çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 4 yıl süren restorasyon çalışmaları kapsamında binanın dış cephesi, aslına uygun şekilde yürütülen çalışmaların ardından eski görünümüne kavuşturuldu, çatı bölümü de onarıldı.

Restorasyon çalışmalarının yanı sıra binanın elektrik, mekanik, ısıtma ve sıhhi tesisat altyapısı yenilendi, seramik kaplamaları da aslına uygun şekilde yeniden düzenlendi.

İnce işçilikle özgün kimliği korunan binanın, misafirler için gerekli eşyaların yerleştirilmesinin ardından mayıs ayında kullanıma açılması planlanıyor.

"ÇOK İNCE İŞÇİLİKLE ÇALIŞTIK"

Yapılan çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, yaklaşık 4 senenin ardından binanın bitmek üzere olduğunu söyledi.

Açılış için hazırlandıklarını dile getiren Yuvanidis, "Binayı komple yeniledik. Çatıdan en dipteki kata kadar. Temizlik ve mutfağa ocak gibi ufak tefek çalışmalar kaldı. Çok ince işçilikle çalıştık. Her şey Reis'imizin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) sayesinde oldu." ifadelerini kullandı.

Dönemin İstanbul Valisi olan eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un çalışmalarda çok yardımcı olduğunu belirten Yuvanidis, restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yuvanidis, "Duygusal olarak son şeyim onun açılışını görmek. Mayıs sonunda Reis'imizin takdir edeceği bir gün açılacak." diyerek açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını beklediklerini ifade etti.

Konstantin Yuvanidis, hastanenin farklı yerlerinde konaklayan misafirlerin de çalışmaların bitmesinin ardından binaya döneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Balıklı Rum Hastanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.