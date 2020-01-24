RG-Borsada rayici olmayan dövizlerin 2019 kurları belirlendi

İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurları belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2019 yılı sonu itibarıyla belirlenen kurlar uygulanacak.

"Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir. 2019 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanır.

"Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.

"Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.

"Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2019 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir."

Tebliğ ekinde yer alan listeye göre, TL karşında en değerli ülke parası 19.4 TL ile Kuveyt Dinar'ı, değeri en düşük para ise 0,00002 TL ile Venezuela Bolivarı Fuertesi oldu. (Tablo)

