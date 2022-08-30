Rize'de marketteki çay rafı şok etkisi yarattı! Kotalı satışı görenler şaşkına döndü

Çay tarımıyla ünlü Doğu Karadeniz'de yer alan, Türkiye'de çay üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Rize'de çekilen ilginç görüntü sosyal medyaya da yansıyarak geniş yankı uyandırdı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflarda markette çay rafında çay satışında sınırlama olduğu belirtilen bir yazı yer alıyor.
Yazıda, çay çeşitleri satışının 1 adetle sınırlı olduğu ifade ediliyor.
Saymaz, fotoğraflara yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:
"Burası Rize’nin çok ünlü marketlerinden biri. Çayın başkenti Rize’de markette çaya satış kotası getirilmiş. Bir paketten fazlası alınamıyor"
Burası Rize’nin çok ünlü marketlerinden biri.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 30, 2022
Çayın başkenti Rize’de markette çaya satış kotası getirilmiş. Bir paketten fazlası alınamıyor. pic.twitter.com/kF2KCZkMs1
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