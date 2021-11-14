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Rizgar Sak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

14.11.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dubai başta olmak üzere Katar, Londra ve Körfez Arap ülkelerinde elde ettikleri başarıların ardından dünyaya açılan ünlü iş insanı Rizgar Sak, Amerika, Londra ve dünyanın birçok ülkesinde şubeler açmaya hazırlanıyor.

Rizgar Sak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

Ekonomiye katkı sağlayan iş insanları listesinde üst sıralarda yer alan Dives Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rizgar Sak, sorumluluk projeleriyle de önemli işlere imza attı.

Ünlü İş İnsanı Rizgar Sak, CZN Burak ve Dives Holding’e bağlı bir çok marka ile Dubai, Katar başta olmak üzere Körfez Arap ülkelerinde elde ettikleri başarılardan sonra dünya genelinde ilgi odağı haline geldi.

Eylül 2021’de Google’da en çok arananlar listesinde yer alan başarılı iş insanı Rizgar Sak aynı zamanda Dives Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Dubai’de yaptığı başarılı işlerin dışında sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınan Sak, Londra başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde şubeler açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sak, ‘’Dünya geneline baktığımız zaman işsizlik oranı her geçen gün artmakta. Dünyanın birçok ülkesinde şubeler açmaya hazırlandığımız bu süreçte, işsizliğe bir nebze de olsa çözüm olmak adına bazı alanlara tecrübeli olmasa bile şirket içi personel yetiştirme programıyla personel alımı yapacağız. Yeni meslek edindirerek tecrübe kazandıracağımız kişilerden iyi personeller oluşturarak hem meslek edindirmiş hem de işsizliğe alternatif çözüm getirmiş olacağız’’ dedi.

Google’da en çok arananlar listesinde olmanın gurur verici olduğunu kaydeden Rizgar Sak, ‘’Yaptığımız her başarıyı sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandırmak en büyük misyonumdur’’ dedi.

RİZGAR SAK KİMDİR?

20 Ekim 1976 doğumlu olan Rizgar Sak, 1995’li yılların sonundan itibaren Erbil'de faaliyet gösteren aile şirketi aracılığıyla yeme-içme ve halı ticareti, gayrı menkul ve lojistik sektörünün içinde yer almaktadır.

Kariyerine 1995 yılında kardeşleriyle birlikte aile şirketini devralarak, küresel olarak büyütme ve şubelerini daha da genişletme vizyonuyla başladı. İlerleyen yıllarda gayrimenkul, ticaret, lojistik, otel yönetimi, müşteri hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde ve Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olarak faaliyet göstermeye devam etti.

Sak, Dubai'nin önde gelen yiyecek-içecek şirketlerinden biri olan ve CZN Burak markası için kilit bir pazar olan Körfez Arap Ülkeleri coğrafyasında büyüme vizyonuyla 2020'de Dives Holding' i kurdu.

Kurumsal sosyal sorumluluğa gönülden inanan Sak, yüksek potansiyelli öğrencileri destekleyerek, eğitime ağırlık vererek, sosyal açıdan daha bilinçli bir iş modeli oluşturmaya yönelik birçok hayır projesinde yer aldı. Çeşitli yardım kuruluşlarına düzenli gıda bağışlarının yanı sıra burslarla da bu bilinci sürekli olarak pekiştirdi.

Rizgar Sak, Dives Holding'de başkan olarak yaptığı yeni çalışmayla, kariyeri boyunca vaat ettiği aynı değerleri paylaşan popüler markaları şirket bünyesine katarak toplulukların yararlanabileceği daha sürdürülebilir bir iş modeline de zemin hazırlıyor.

Üç çocuk babası olan Sak, boş zamanlarında yüzme, doğa sporları ve diğer açık hava aktivitelerinden hoşlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
CZN Burak
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