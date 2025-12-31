FİNANS

Rolls-Royce'un Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç'e bol sıfırlı prim! Batmaktan kurtardı, 12 kat yükseldi

Rolls-Royce'un Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç bir anda tüm dünyada haber oldu. Şirketi batmaktan kurtaran Erginbilgiç, Rolls-Royce'u adeta şahlandırdı. Şirket iki yılda kat ve kat büyüdü. Firmanın borsadaki değeri 1 sterlinden 12 sterline yükselirken; Şirket Erginbilgiç'e, hakediş olarak 106 milyon sterlin değerinde hisse verecek. Erginbilgiç, kazanacağı bu primle İngiltere iş dünyası tarihinin en yüksek ödüllerinden birini almış olacak.

Devrim Karadağ

İngiliz devi Rolls-Royce, Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç ile birlikte tarihi bir başarıya imza attı. Batmak üzere olan şirketin başına geçen Erginbilgiç, gösterdiği yönetim başarısıyla İngiliz şirketi yeniden ayağa kaldırmayı başardı. Şirketi 2 yılda tam 12 kat büyütmeyi başaran Erginbilgiç, bu başarısıyla İngiltere iş dünyası tarihinin en yüksek ödüllerinden birini almaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

HEM YATIRIMCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ HEM SERVETİNİ KATLADI

2023 yılının başında Rolls-Royce'un dümenine geçen Tufan Erginbilgiç, şirkette gerçekleştirdiği radikal dönüşümle hem yatırımcıların yüzünü güldürdü hem de kendi servetini katladı.

106 MİLYON STERLİNLİK PRİM

2023'ün başında göreve gelen Erginbilgiç, ortağı olduğu özel sermaye şirketinden ayrılmasını teşvik etmek amacıyla Rolls-Royce tarafından kendisine işe alım paketi kapsamında 8.3 milyon hisse senedi verilmişti. O dönem 1 sterlin olan hisse, bugün 12 sterline dayandı. Bu ödülün tam olarak Erginbilgiç'e verilmesi halinde değeri yaklaşık 106 milyon sterlin olacak. Erginbilgiç, bu ödülü 2027 ve 2028'de iki dilimde almaya hak kazanacak.

Rolls-Royce un Türk CEO su Tufan Erginbilgiç e bol sıfırlı prim! Batmaktan kurtardı, 12 kat yükseldi 1

ŞİRKET ONUNLA PİYASADA UÇUŞA GEÇTİ, 12 KAT YÜKSELDİ

Erginbilgiç göreve geldiğinde Rolls-Royce hisseleri, pandeminin havacılık sektöründeki yıkıcı etkisi ve operasyonel sorunlar nedeniyle 1 sterlinin altında seyrediyordu. Türk yöneticinin uyguladığı sert ama verim odaklı strateji meyvelerini verdi. Şirketin hisse değeri yaklaşık 12 kat artarak 1 sterlinden 11.49 sterline fırladı. Piyasa Değeri, 97 milyar sterline ulaşarak, BP ve Barclays gibi devleri geride bıraktı.

FİRMAYI BATMAKTAN KURTARDI

Erginbilgiç, Rolls-Royce'u devraldığında şirket rüşvet davaları ve motor arızalarıyla boğuşuyordu. Türk CEO, sert ve yerinde adımlar attı. Fiyatlandırma disipliniyle, sivil havacılık motorlarında daha güçlü bir kar marjı hedefledi. Savunma sanayine yöneldi. Küresel hava yolculuğundaki toparlanma, motor talebini artırırken, artan savunma bütçeleri, zırhlı araçlardan nükleer denizaltılara bir dizi alanda Rolls-Royce'un askeri motorlarına ve güç sistemlerine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Bu faktörler şirketin BP, BAE Systems, Barclays ve Rio Tinto gibi grupların piyasa değerini geçmesine yardımcı oldu. Şirkete nükleer vizyon getirerek, Kraliyet Donanması için geliştirilen teknolojiye dayalı küçük modüler reaktörleri (SMR) ticarileştirme hedefini koydu.

Rolls-Royce un Türk CEO su Tufan Erginbilgiç e bol sıfırlı prim! Batmaktan kurtardı, 12 kat yükseldi 2

TUFAN ERGİNBİLGİÇ KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu olan Erginbilgiç Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA ve Ohio State Üniversitesi’nde Ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı.

Kariyerine 1990'da Mobil'de başladı, 1997'de katıldığı petrol devi BP’de 20 yılı aşkın süre yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. Global Infrastructure Partners ortağı olarak 81 milyar dolarlık yatırımları yönetip, Tüpraş gibi dev şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

