Romanya'nın para birimi nedir? Romanya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Romanya’nın başkenti olan şehir Bükreş’tir. Bükreş aynı zamanda ülkenin en büyük olan kentidir. Ülkede resmi olarak kabul gören dil Rumence’dir. Bu dil dışında 22 adet azınlık dili de ülke içinde konuşulmaktadır. Ülkede Rumenler dışında Sekeller ve Çingeneler de yaşamaktadır.

Romanya'nın para birimi nedir?

Romanya’nın demoniminin Rumenler ve Romanyalılar oluşturmaktadır. Hükümeti üniter, yarı başkanlık sistemli cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Eflak ile kurulması 1330 yılında olmuş ve çeşitli dönemler yaşadıktan sonra mevcut anayasası 1991 yılında ilan edilmiştir. Yüzölçümü 238.397 kilometrekaredir. Mevcut nüfusu ise tahmini ve yaklaşık olarak 19.064.409 civarındadır.

Avrupa’daki en geniş yüzölçümüne sahip olan on ikinci ülkedir. Dünya genelinde ise bu sıralamada seksen ikinci sırada yer almaktadır. Sırbistan ve Bulgaristan ile olan sınırının büyük bir kısmının Tuna Nehri oluşturmaktadır. Tuna Nehri’nin bir kolu olan Tisza aynı zamanda Ukrayna ile olan sınırının bir kısmını da belirlemektedir.

Resmi bir devlet dini bulunmayan ülkenin para birimi ise rumen leyi olarak kabul edilmiştir.

Romanya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Dünya genelinde her devletin kullandığı para birimleri bulunur. Bazı ülkeler çeşitli nedenlere bağlı olarak aynı para birimini kullanıyor olabilir. ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) dünya çapındaki birçok standardı düzenlediği gibi para birimleri ile ilgili düzenlemeler de yapmaktadır. Para birimi kodu adı da verilen ISO 4217 standardı, devletlerin para birimlerinin üç haneli kısaltma kodlarını düzenler.

Romanya resmi para birimi olarak Rumen leyi kullanmaktadır. Rumen leyi’nin uluslararası standartlara göre ISO 4217 üç haneli kodu RON olarak belirlenmiştir. 2005 yılında Rumen Leyi’nden dört sınıf atılmış ve yeni para birimi oluşturulmuştur. Dünya para piyasalarında ve döviz bürolarında Rumen leyi RON kısa kodu ile işlem görmektedir.