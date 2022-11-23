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Ronaldo dengeleri bozdu! ‘Marketing'i umursamıyorlar’ demişti: Ve Manchester United satılıyor…

23.11.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’nun ayrılığının ardından İngiliz Ekibi Manchester United’da yeni bir gelişme daha yaşandı. Manchester United'ın sahibi ABD'li Glazer ailesi, takımın tamamının veya bir kısmının satabileceğini doğruladı. Açıklamada, “Taraftarlarımız açısından en iyi seçenekleri değerlendireceğiz” denilirken istenilen rakam ise şimdilik bilinmiyor.

Ronaldo dengeleri bozdu! ‘Marketing'i umursamıyorlar’ demişti: Ve Manchester United satılıyor…

Manchester United'ın sahipleri, tarihi İngiliz futbol kulübünün tamamen satılmasına yol açabilecek stratejik seçenekleri araştırıyor. Salı günü yapılan açıklamada, takımın 17 yıllık sahibi ABD’li Glazer ailesinin, kulübün kısmi satışına veya stadyum ve altyapının yeniden geliştirilmesini içeren yatırımlara da yol açabilecek süreç üzerinde mali danışmanlarla birlikte çalıştığını doğruladı.

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Manchester United'ın yönetim eşbaşkanları ve direktörleri Avram Glazer ve Joel Glazer, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada “Kulübün başarılı tarihinin inşasına devam etmeye çalışırken, yönetim kurulu stratejik alternatiflerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için yetki verdi. Taraftarlarımız açısından en iyi seçenekleri değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Raine Group, Manchester United'a süreçte danışmanlık yaparken, Rothschild and Co. Glazer ailesine mali danışmanlık yapıyor. Bloomberg News, Ağustos ayında Glazers'ın Manchester United'daki azınlık hissesini satmayı düşüneceğini ve anlaşmanın kulübe yaklaşık 5 milyar euro (6 milyar dolar) değerinde olabileceğini yazmıştı. Mayıs ayında Chelsea FC, Amerikalı milyarder Todd Boehly ve özel sermaye şirketi Clearlake Capital'e 4,25 milyar sterlinlik bir anlaşmayla satılmıştı.

Ronaldo

RONALDO: MANCHESTER UNITED MARKETING YAPAN BİR KULÜP

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Salı günü Manchester United ile yollarını ayırdı. Bu haber sonrası Ronaldo’nun şu sözleri yeniden gündeme geldi:

Bu fotoğrafta Ronaldo'nun yeni takımı var! Bu fotoğrafta Ronaldo'nun yeni takımı var!

“Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor. Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."


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