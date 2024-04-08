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Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ halka açılıyor

08.04.2024 13:11
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Rönesans Holding'in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ (RGY) halka açılıyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, RGY, halka arz kapsamında nominal değeri 33 milyon 357 bin 450 lira olan paylarını halka arz edecek.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ halka açılıyor

Ak Yatırım ve Deniz Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından pay başına 135 liradan halka arz edilecek toplam 33 milyon 357 bin 450 lira nominal değerli payların yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Toplam 4,5 milyar lira büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesi ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka açıklık oranı yüzde 10,08 olacak. Şirket 17, 18 ve 19 Nisan'da talep toplayacak.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmesiyle halka arz büyüklüğünün yüzde 25'ine karşılık gelen ve holding tarafından sağlanacak kaynak ile fiyat istikrarı işlemleri yapılacak. Bu kapsamda 30 gün süreyle Deniz Yatırım aracılığı ile toplam 1,1 milyar lira tutarındaki kaynak kullanımda olacak.

"BÜYÜME HEDEFLERİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞMAYI PLANLIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Canbaş, Türkiye'nin hem adet hem de brüt kiralanabilir alan bazında en büyük AVM yatırımcısı ve işletmecisi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rönesans Holding'in yüksek mühendislik ve mimari gücünden aldığımız destekle istikrarlı bir büyüme sergiledik. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 85,5 milyar lira değerinde 16 varlıktan oluşan bir gayrimenkul portföyüne sahibiz. Güçlü ortaklık yapımızla uluslararası bilinirliğimiz ve kaynak yaratma kabiliyetimiz çok yüksek. Türkiye'nin bilinen AVM markalarına sahip bir yapı olarak, halka arzla birlikte tüm bu projelerin yatırımcısı olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın da bilinirliğinin ve tanınırlığının pekiştirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca rekabet gücümüzü daha da artırırken, finansal yapımızı güçlendirmeyi ve büyüme hedeflerimize bir adım daha yaklaşmayı planlıyoruz."

"PORTFÖYÜMÜZÜ GENİŞLETMEK İÇİN YENİ FIRSATLARLA DA İLGİLENİYORUZ"

Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın portföyünde bulunan 12 AVM'nin yanı sıra İstanbul Maltepe Park AVM ve Ofis'in hemen yanında bulunan arsada yeni bir proje geliştirdiklerini aktaran Canbaş, "Aralık 2023'te alınan ruhsata paralel olarak inşaat çalışmalarına başladık Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın portföyünde Ataşehir ve Ümraniye'de iki arsa ve Antalya'da Beachtown Projesi bulunuyor. Antalya ve Ümraniye için de proje çalışmalarına başladık. Portföyümüzü genişletmek için yeni fırsatlarla da ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 10,08 olacağına dikkati çeken Canbaş, "Öncelikle belirtmeliyim ki biz bir GYO değiliz. Bu nedenle halka açıklık oranımız da GYO'lara göre çok daha düşük. Konut ağırlıklı bir şirket olmadığımız için yüksek seyreden konut kredisi faizlerinden etkilenmiyoruz. Kiracı seçimlerinde hedef kitle ve konsepti dikkate alıyoruz. Uluslararası zincir markalara ağırlık veriyoruz. Bu da ticari gayrimenkullerimizi sürdürülebilir bir şekilde yönetmemize olanak tanıyor." açıklamalarında bulundu.

"2023'TE 100 MİLYON ZİYARETÇİYE ULAŞTIK"

Bulunduğu birçok ilde şehrin adet bazında en büyük veya tek AVM'si olarak hizmet veren RGY'nin, 2023'te yıllık yaklaşık 100 milyon ziyaretçi sayısına ve yüzde 97,3 doluluk oranına sahip olduğunu vurgulayan Özgür Canbaş, şu görüşlerini bildirdi:

"2022 itibarıyla hem sektör yeniden ivme kazandı hem de enflasyona karşı koruma sağlayan baz kira gelirleri ve artı değer yaratan ciro kira gelirlerinin etkisiyle yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen düzeltilmiş kira gelirleri 2023'te 2021'e oranla enflasyona ek olarak yüzde 51 artış göstererek 5,7 milyar liraya ulaştı. Düzeltilmiş FAVÖK ise 2021 yılındaki seviyesine göre, enflasyona ek olarak yüzde 42'lik artışla 2023'te 3,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Bu durum RGY'nin yüksek enflasyon döneminde bile gelirlerini ve maliyetlerini sıkı takip ettiğini ve gerektiği yerde hızlı aksiyon aldığını gösteriyor. RGY'nin güçlü operasyonel ve finansal performansı ile 31 Aralık 2021 itibarıyla 37,3 milyar lira olan düzeltilmiş net banka borçluluğu da yüzde 42'lik azalışla 31 Aralık 2023 itibarıyla 21,8 milyar lira seviyesine geriledi. RGY'nin başarılı iş stratejileri ve operasyonel verimliliği, gelirimizin artmasını ve öz kaynaklarımızın yükselmesini de sağladı. 31 Aralık 2021'de 22,9 milyar lira olan öz kaynaklarımız, 31 Aralık 2023'te 55,7 milyar liraya yükseldi."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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