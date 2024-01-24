FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. RTÜK onayladı: Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

RTÜK onayladı: Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.01.2024 15:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, FOX TV’nin logo değişikliğine gittiğini, kanalın yeni adının bundan böyle Now TV olacağını duyurdu.

RTÜK onayladı: Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan sermayesine satılması gündeme gelen FOX TV'de şaşırtan değişiklik yaşandı. Gazeteci Fatih Altaylı, Fox TV'nin Arap sermayesine satılma iddiası hakkında "Bunu bilmiyorum açıkçası ama olursa da şaşırmam. Türkiye'de radyo ve televizyonları düzenleyen yasa çıktığı zaman yabancıların tv sahibi olmasını engelleyen noktalar vardı. Liberal ülkelerde bunla ilgili yasal sınırlamalar yoksa bile etik noktalar vardır" demişti. Geçen haftalarda tanıtım çekimi yapan FOX’un yeni adı belli oldu.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu.RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı." paylaşımını yaptı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamu işçisi için ek zam talebiKamu işçisi için ek zam talebi
Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!
"Ödeme İste" sistemi başlıyor!"Ödeme İste" sistemi başlıyor!
Anahtar Kelimeler:
FOX isim rtük
En Çok Okunan Haberler
Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar! Akılalmaz yöntem

200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar! Akılalmaz yöntem

SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

İstanbul’da iki ilçeye paralı giriş yeniden gündemde!

İstanbul’da iki ilçeye paralı giriş yeniden gündemde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.