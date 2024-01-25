RTÜK onaylamıştı: FOX TV'nin ismi neden değişti, kanal satıldı mı?

RTÜK, FOX TV'nin isminin NOW TV olmasını ve logo değişikliğini onayladı. İsim değişikliğinin ardından kanalın son durumu merak konusu oldu. Satış mı gerçekleşti, içerikler değişecek mi, isim değişikliğinin sebebi ne?

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı Fox Tv’nin isminin Now Tv olarak değiştirildiğini duyurdu. Taşcı "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı." paylaşımını yaptı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SEBEBİ

FOX Tv'nin adının neden değiştiği ise merak konusu oldu. Fox'un sahibi Disney şirketi FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine satın almıştı. Bu süre dolduğu için de kanalın ismi Now Tv olarak değişti.

İÇERİKLER DEĞİŞECEK Mİ?

Kanalın yayın içeriği ve programları aynı şekilde devam edeceği belirtildi.







