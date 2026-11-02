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Rus enerji devinde tablo değişti! 9 ayda zarardan kara geçti

Rus enerji devi Gazprom, geçen yılın aynı döneminde açıkladığı 170,3 milyar rublelik zararın ardından 2026'nın ilk 9 ayında 114,8 milyar ruble net kara ulaştı. Şirketin gelirleri de yüzde 4 artışla 4,44 trilyon rubleye yükseldi.

Rus enerji devinde tablo değişti! 9 ayda zarardan kara geçti

Rus enerji devi Gazprom, 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 170,3 milyar rublelik zararın ardından bu yılın ocak-eylül dönemini 114,8 milyar ruble (yaklaşık 1,4 milyar dolar) net karla tamamladı.

Şirketin finansal verilerine göre Gazprom'un toplam geliri de yükseliş gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artan gelir, 4,44 trilyon rubleye ulaştı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 36,4 MİLYAR RUBLE KAR

Gazprom, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 36,4 milyar ruble net kar elde etti. Şirketin önceki dönemlerde açıkladığı finansal sonuçlar ise farklı bir tablo ortaya koydu. Gazprom, bu yılın ikinci çeyreğinde 69,2 milyar ruble, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise 159,6 milyar ruble zarar bildirmişti.

AVRUPA'DAKİ KAYBIN ARDINDAN YENİ PAZAR HEDEFİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa pazarındaki doğal gaz satışları önemli ölçüde gerileyen Gazprom, yeni dönemde farklı pazarlara yöneliyor. Şirket, Avrupa'da yaşadığı satış kaybını telafi etmek amacıyla iç pazara ve Çin'e yönelik doğal gaz sevkiyatını artırmayı hedefliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
enerji gazprom rus
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