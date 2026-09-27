FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Rus turistlerin tercihi belli oldu! Türkiye ilk sırada

Türkiye, 2025'te Rusya'dan turistik ziyaretlerin en fazla gerçekleştirildiği ülke olurken, Rus tur şirketleri aracılığıyla Türkiye'yi 3 milyon 713 bin kişi ziyaret etti.

Rus turistlerin tercihi belli oldu! Türkiye ilk sırada

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), Dünya Turizm Günü dolayısıyla ülke vatandaşlarının turistik ziyaretlerine ilişkin çeşitli veriler yayımladı.

Buna göre, 2025'te Rus tur şirketleri aracılığıyla Türkiye'yi 3 milyon 713 bin kişi ziyaret ederken, Türkiye bu alanda ilk sırada yer aldı.

Türkiye'yi 1 milyon 960 bin kişiyle Mısır ve yaklaşık 1 milyon 160 bin kişiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

Geçen yıl tur şirketleri aracılığıyla Tayland'ı 914 bin 200, Çin'i 509 bin, Abhazya'yı 419 bin ve Vietnam'ı 380 bin 800 Rus vatandaşı ziyaret etti.

Aynı dönemde Maldivler'e 196 bin 600, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine 150 bin 100 ve Sri Lanka'ya 120 bin 500 kişi ziyaret gerçekleştirdi.

Rusların 2024’te de en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında Türkiye zirvede yer almıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Ticaret Bankası AR-GE Merkezi hizmete açıldıTürk Ticaret Bankası AR-GE Merkezi hizmete açıldı
Rusların turistik ziyaretlerinde Türkiye zirvedeRusların turistik ziyaretlerinde Türkiye zirvede

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Turizm turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Tera Portföy Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

Tera Portföy Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.