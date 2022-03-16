2 bin 300 tonluk altın rezervi tehlikede! Rusların planı suya düşebilir

Rusya-Ukrayna savaşının sonucu ne olursa olsun, Rusya'nın mutlak galibiyet elde edemeyeceği ortada. Ekonomistlerin görüşlerine göre Batı'dan Rusya'nın ekonomisini hedef alan yaptırımlar ülkeye orta ve uzun vadede zor günler yaşatacak. Üstelik Rusya'nın 2 bin 300 tonluk altın rezervini de değerlendirememesi olasılıklar dahilinde.

Savaş nedeniyle Rusya'yla diğer ülkeler arasındaki ticarette dengeler kritik düzeyde değişecek. Uzmanlara göre sert eleştirilerin ve tepkilerin odağındaki Rusya ile ticaret yapmaktan çekinecek. Ayrıca mevcut yaptırımlar kapsamında yurtdışındaki dolar ve euro rezervleri bloke edilen Rusya altın rezervlerine güvense de Rusya'dan ticarette altın kullanımına da yeni yaptırımlar uygulanması öngörülüyor. Bu nedenle Rusya'nın dev altın rezervi beklendiği üzere ülkenin ayakta tutamayabilir.

Öte yandan ABD'de Rusya'nın ticaret hacminde önemli bir yer kaplayan Çin, Hindistan gibi Batı dışındaki ülkelerle ticaretinin önüne geçmek için de hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor. Bu da Rusya'yı elini daha da dara düşürecek bir durum olarak görülüyor.

Uzmanlar Rusya'nın 140 milyar dolar değerindeki altının boşa çıkacağının altını çiziyor.

