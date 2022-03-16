FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2 bin 300 tonluk altın rezervi tehlikede! Rusların planı suya düşebilir

2 bin 300 tonluk altın rezervi tehlikede! Rusların planı suya düşebilir

16.03.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle ağır yaptırımlara hedef oldu. Yaptırımların altından kalkmak ve ekonomisini ayakta tutmak için sahip olduğu altın rezervine bel bağladığı belirtilen Rusya'nın bu planı beklendiği gibi gitmeyebilir. Uzmanlar 2 bin 300 tonluk Rus altınını bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

2 bin 300 tonluk altın rezervi tehlikede! Rusların planı suya düşebilir

Rusya-Ukrayna savaşının sonucu ne olursa olsun, Rusya'nın mutlak galibiyet elde edemeyeceği ortada. Ekonomistlerin görüşlerine göre Batı'dan Rusya'nın ekonomisini hedef alan yaptırımlar ülkeye orta ve uzun vadede zor günler yaşatacak. Üstelik Rusya'nın 2 bin 300 tonluk altın rezervini de değerlendirememesi olasılıklar dahilinde.

thumbs_b_c_8717a89eee0157b40e57b9be2f1b0ffb

Savaş nedeniyle Rusya'yla diğer ülkeler arasındaki ticarette dengeler kritik düzeyde değişecek. Uzmanlara göre sert eleştirilerin ve tepkilerin odağındaki Rusya ile ticaret yapmaktan çekinecek. Ayrıca mevcut yaptırımlar kapsamında yurtdışındaki dolar ve euro rezervleri bloke edilen Rusya altın rezervlerine güvense de Rusya'dan ticarette altın kullanımına da yeni yaptırımlar uygulanması öngörülüyor. Bu nedenle Rusya'nın dev altın rezervi beklendiği üzere ülkenin ayakta tutamayabilir.

Öte yandan ABD'de Rusya'nın ticaret hacminde önemli bir yer kaplayan Çin, Hindistan gibi Batı dışındaki ülkelerle ticaretinin önüne geçmek için de hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor. Bu da Rusya'yı elini daha da dara düşürecek bir durum olarak görülüyor.

Uzmanlar Rusya'nın 140 milyar dolar değerindeki altının boşa çıkacağının altını çiziyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Chelsea'nin yeni sahibi kim olacak? Talipler artıyor... Şimdi de Ricketts AilesiChelsea'nin yeni sahibi kim olacak? Talipler artıyor... Şimdi de Ricketts Ailesi
Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yoldaPetrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda
Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahminGram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi

Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Süre 21 Mart'ta doluyor! Dikkat çeken açıklama

Süre 21 Mart'ta doluyor! Dikkat çeken açıklama

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Korkunç olay! Savaştan kaçtı, mülteci gemisinde tecavüze uğradı

Korkunç olay! Savaştan kaçtı, mülteci gemisinde tecavüze uğradı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Omicron’dan daha tehlikeli! Diğerlerinden farklı: İşte belirtileri

Omicron’dan daha tehlikeli! Diğerlerinden farklı: İşte belirtileri

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.