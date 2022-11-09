FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rusya'da enflasyon yavaşlama gösterdi!

Rusya'da enflasyon yavaşlama gösterdi!

09.11.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da yıllık enflasyon ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 13,68’den yüzde 12,63’e düştü.

Rusya'da enflasyon yavaşlama gösterdi!

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı ekimde yıllık bazda yüzde 12,08 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 14,1, hizmet ürünlerinin fiyatları yüzde 16,16 yükseldi.

Rusya’da yıllık enflasyon da ekimde bir önceki aya göre yüzde 13,68’den yüzde 12,63’e geriledi.

Rusya Merkez Bankasının tahminlerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranının 2022’de yüzde 12 ila yüzde 13 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Telekom yatırım hedefini yükseltti! 32 milyar 755 milyon liralık gelir...Türk Telekom yatırım hedefini yükseltti! 32 milyar 755 milyon liralık gelir...
Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...
Türkiye heyecanla beklerken duyurdu! Net tarih verdi: "Herkes kullanacak"Türkiye heyecanla beklerken duyurdu! Net tarih verdi: "Herkes kullanacak"
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Rusya

En Çok Okunan Haberler

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Merkez Bankası raporunda ‘asgari ücret’ detayı

Merkez Bankası raporunda ‘asgari ücret’ detayı

Memur, emekli, işçi maaşı ne kadar artacak?

Memur, emekli, işçi maaşı ne kadar artacak?

Altın fiyatları uçuşa geçti! ABD seçimleri etkisiyle bir ayın rekorunu kırdı

Altın fiyatları uçuşa geçti! ABD seçimleri etkisiyle bir ayın rekorunu kırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Flaş fırsat: Saç şekillendiricide 350 TL'nin üzerinde indirim! Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak

Flaş fırsat: Saç şekillendiricide 350 TL'nin üzerinde indirim! Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.