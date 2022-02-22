Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz'

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 72 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu kontratların fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 21 artarak güne 87 avrodan başladı. Mart vadeli doğal gaz kontratları Türkiye saatiyle 11.55'te ise 78 avro seviyesinde işlem gördü.

Gaz fiyatlarındaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile AB'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurması etkili oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa’ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

AVRUPA'NIN YAPTIRIMINA RUSYA'DAN YANIT: DOĞALGAZ 2 BİN EURO, YENİ DÜNYAYA HOŞ GELDİNİZ

Almanya'nın yaptırım kararı sonrası açıklama yapan Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Kuzey Akımı 2'nin sertifika sürecinin durdurulması yaptırımına ilişkin olarak "Avrupalıların doğalgaza 2 bin euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 72 eurodan kapanmıştı.

Söz konusu kontratların fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 21 artarak güne 87 eurodan başladı. Mart vadeli doğalgaz kontratları Türkiye saatiyle 11.55'te ise 78 euro seviyesinde işlem gördü. (AA)

