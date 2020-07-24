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Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2020 14:39 | Son Güncelleme

Rusya Merkez Bankası, tarihinde ilk defa politika faizini yüzde 4,25 seviyesine düşürdü.

Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle politika faizinin 25 baz puanlık indirimle yüzde 4,5'den yüzde 4,25'e çekildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede alınan kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin, ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğine işaret edilen açıklamada, önlemlerin yumuşatılmasına rağmen toparlanmanın kademeli olacağı vurgulandı.

Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5,5 arasında küçülmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ise yıl sonu itibarıyla 40 milyar dolara ulaşacağı kaydedildi.
Açıklamada, mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip edileceği ifade edildi.
2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, haziran ayında politika faizini yüzde 4,5’e kadar düşürmüştü.

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