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Rusya'nın para birimi nedir? Rusya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Rusya Federasyonu ya da kısa adı ile Rusya, Kuzey Avrasya’da yer almaktadır. Norveç, Finlandiya, Litvanya, Estonya, Letonya, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Kuzey Kore, Moğolistan, Rusya Federasyonu’nun sınır komşularından bazılarıdır.

Rusya'nın para birimi nedir? Rusya'nın para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Otoriter diktatörlük altındaki federal yarı başkanlık sistemi ile yönetilen Rusya Federasyonu’nun demonimini Rus asıllı kişiler oluşturmaktadır. Ruslar dışında ülkede Tatarlar, Başkurtlar ve Çeçenler de yaşam sürmektedir. Eski ismi Latince Rutenya iken daha sonra Rus Devleti’nden türetilerek Rusya olarak değiştirilmiştir.

Rusya'nın para birimi nedir?

Rusya Federasyonu Federal Meclisi tarafından yönetilen ülkede mevcut anayasa 12 Aralık 1993 yılında kabul edilmiştir. Ülkenin yüzölçümü 17.089.246 kilometrekaredir ve ağırlıklı olarak Rus halkı yaşam sürmektedir. Nüfusu yaklaşık olarak 147.182,123 civarı olan ülkenin oldukça geniş bir tarihçesi bulunmaktadır. Ülkede jeodezik hat boyunca yaklaşık olarak 8000 kilometre dışında iki geniş nokta yer almaktadır. Bu noktaların biri Polonya sınırında diğeri ise Kuril adalarıdır.

İklim olarak tüm ülkede genelde nemli karasal iklim hakimdir. Güneyde yer alan dağlar Hint Okyanusu’nun getirdiği sıcak havadan etkilenmektedir. Ülkedeki batı ve kuzey kısımlar ise Atlantik ve Arktik etkilerindedir. Sibirya’nın geneli yarı arktik iklim etkisindedir. Soğuk kutupta sıcaklığın -71 dereceye kadar ulaşabildiği gözlemlenmiştir.

Rusya’nın resmi para birimi rubledir. Rublenin alt para birimi ise köpiktir.

Rusya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Rus Rublesi ülkenin resmi olarak kabul görmüş olan ve kullanılan para birimidir. Rus İmparatorluğu, Rusya Çarlığı ve Sovyetler Birliği dönemlerinde de para birimi olarak ruble kullanılmıştır. Ruble’nin alt birimi kapik’tir. 1 ruble 100 adet kapik alt para birimine bölünür. Dünya standartlarını belirleyen ve düzenleyen ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) para birimlerinin kodları ile ilgili düzenleme de yapmıştır.

Buna göre ISO 4217 bir para birimi kodudur ve her para biriminin üç haneli para birimi kısaltması bulunur. Rus rublesinin para birimi kodu ISO 4217 düzenlemesine göre RUB olarak belirlenmiştir. Rus Rublesi RUB kodu ile döviz bürolarında ve para piyasalarında işlem görür.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Rus Rublesi Rusya
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