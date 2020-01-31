Rusya'ya ihracat yüz güldürdü

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den Rusya'ya 2019 yılında 3 milyar 873 milyon 643 bin 990 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl 2 milyon 838 bin 251 tonluk ihracat karşılığında 3 milyar 873 milyon 643 bin 990 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'nin 2019'da Rusya'ya yaptığı ihracat, önceki yıla göre miktar bazında yüzde 8, değerde ise yüzde 12 arttı.

Söz konusu dönemde Rusya'ya yapılan ihracatta yaş meyve sebze ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye geçen yıl 1 milyon 44 bin 293 tonluk yaş meyve sebze ürünleri ihraç edilerek 746 milyon 430 bin 633 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl yapılan yaş meyve sebze ürünleri ihracatı da önceki seneye oranla miktarda yüzde 1, değerde ise 13 artış gösterdi.

Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerden otomotiv endüstrisi ve yan sanayi 528 milyon 139 bin 771 dolarla ikinci, kimyevi maddeler ve mamulleri de 437 milyon 191 bin 74 dolarla üçüncü oldu.