FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rüya projede sona doğru! Yeni Zigana Tüneli'nde inşaat çalışmalarının yüzde 67’si tamamlandı

Rüya projede sona doğru! Yeni Zigana Tüneli'nde inşaat çalışmalarının yüzde 67’si tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Tamamlandığında dünyanın en uzun 2., Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Yeni Zigana Tünelinde inşaat çalışmalarının yüzde 67’si tamamlandı. Yılın her mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana dağı, tünelin tamamlanmasıyla bypass olacak.

Yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunması hedeflenen yeni Zigana Tüneli uluslararası yol ağında önemli bir arter olan ve yüksek yoğunlukta bir trafik yükü taşıyan Trabzon-Gümüşhane-Erzurum karayolu üzerinde yapılıyor.

2017'DE TEMELİ ATILMIŞTI

17 Mart 2017 tarihinde dönemin Başkanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve bölge insanının rüya projelerinden birisi olan yeni Zigana tünelinde çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Her bir tüpü 14,5 kilometre olmak üzere Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başarköy’den başlayıp Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyünde sonlanan çift tüp proje ile Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek.
Yapılan çalışmalarla kazı ve destekleme imalatı olarak yüzde 67’e tekabül eden 19,48 kilometrelik kısım tamamlanırken, kaplama beton imalatında da yüzde 46’ya tekabül eden 13,49 kilometrelik kısım tamamlandı.

Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu ile buluşturacak dev projede 24 saat çalışmalar devam ederken, ayrıca Türkiye’de ilk defa uygulanan havalandırma ve servis şaft tünelleri çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Turizme koronavirüs paketiTurizme koronavirüs paketi
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeni Zigana tüneli, Zigana dağı,

En Çok Okunan Haberler

Aşı ve tedavi için umutlandıran açıklama

Aşı ve tedavi için umutlandıran açıklama

Tutukluların bir koğuşu ateşe verdiği cezaevinden yeni gelişme

Tutukluların bir koğuşu ateşe verdiği cezaevinden yeni gelişme

İstanbul Valisi duyurdu! Ödemeler bugün tamamlanıyor

İstanbul Valisi duyurdu! Ödemeler bugün tamamlanıyor

Turizme koronavirüs paketi

Turizme koronavirüs paketi

İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor

İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor

'Koronavirüs tedavi giderleri karşılanacak'

'Koronavirüs tedavi giderleri karşılanacak'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Bakan Selçuk açıkladı: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk açıkladı: Geri ödeme listesine aldık

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: Koronavirüs tedavi giderleri karşılanacak

'Koronavirüs tedavi giderleri karşılanacak'

İstanbul Valisi duyurdu! Ödemeler bugün tamamlanıyor

İstanbul Valisi duyurdu! Ödemeler bugün tamamlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tek tek açıkladı! İşte yapılan yeni düzenlemeler

Turizme koronavirüs paketi

BEDAŞ, Kovid-19 salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

BEDAŞ, Kovid-19 salgını sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.