Rüzgar tersine dönecek! Uzman isimden altın için kritik uyarı: "2500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz"

Altın fiyatlarında güncel rakamlar merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamayla altın yatırımcılarını uyardı. Öte yandan dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9394 liradan, satış fiyatı ise 26.9454 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 28.9902 TL'den yapan euro şu anda 28.9798 TL alış ve 28.0007 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte uzman ismin o açıklaması ve 14 Eylül 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

"POZİTİF BEKLENTİM SÜRÜYOR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altına yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Konuşmasına "Borsa İstanbul 8145 puandan günün tamamladı. Düşüşler, kâr satışı ve düzeltme değil. Onları beklemeye devam ediyorum. Alım yaptığımda borsada sizi uyaracağım. Neleri tercih edeceğiz, ne zaman alım yapacağız, bu soruların cevabını vermeye çalışacağım." diyerek başlayan uzman isim açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Dolar kuru 26,88'de tutunma çabasında. Serbest kur ve resmi kur arasında farklılık yok. Çift kur söylemiyoruz dövizde. Euro TL 28,98 seviyesinde. Bu tarafta da bir toparlanma var. Pozitif beklentim devam ediyor.

Euro dolar paritesi 1.0745 seviyesinde. Takip ettiğim bant aralığı 1.06 - 1.08 aralığı. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı var. Faiz kararından sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam eder. 1.07 ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadede fırsata dönüştürülebilir."

"FED'E KADAR BASKILANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Uzman isim obns altına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ons altın 1921 dolarda. 1930 dolar test edildi, geri geldi. Fed'e kadar baskılanma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900 - 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1930'un kırılması lazım, düşüşler için 1900 altı. Dar bant aralığında."

ELİNDE DOLAR VE ONS ALTINI OLANLAR DİKKAT

Yatırımcılara yönelik kritik bir uyarı yapan uzman isim, "Elinde dolar olanlar ons altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgar tersine dönecek ve 2000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı. Gram altın 1660 lira seviyesinde. Fos. 1700 - 1708 lira seviyesinde. 1700 ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Bu fiyatlar kalıcı değil. Fed'e kadar baskı altında kalacak, Fed sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. 1800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi." dedi.

Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorların geleceğini ifade eden Memiş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu.

2024 yılında ise 2500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3500 ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (14 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 14 Eylül 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.652,93 TL üzerinden yapan gram altın 1.652,67 liradan alınıyor, 1.652,87 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.105,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.996,00 liradan alınıyor, 11.115,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.576.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.515,00 liradan alınıyor, 5.581,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.788,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Eylül itibarıyla 2.749,00 liradan alınıyor, 2.790,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Eylül günü 10.886.37 alış, 11.101.39 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

