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Rüzgar ve güneş enerjisinin kurulu güçteki payı yüzde 30'u aştı

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü mayıs itibarıyla 72 bin 492 megavata yükselirken, rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 30,2'ye ulaştı.

Rüzgar ve güneş enerjisinin kurulu güçteki payı yüzde 30'u aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Dünya Yenilenebilir Enerji Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi yatırımlarının henüz devreye girmediği 2005'te 12 bin 906 megavat olan yenilenebilir enerji kurulu gücü, mayıs itibarıyla 72 bin 492 megavata yükseldi.

Bu dönemde, rüzgar ve güneşin kurulu kapasitesi toplam kurulu gücün yüzde 30,2'sine ulaştı.

Yenilenebilir enerji kapasitesi mayıs 2024'te 63 bin 502 megavat, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güçteki payı yüzde 57,6 olarak gerçeklemiş, aynı dönemde rüzgar kurulu gücü 12 bin 194 megavat ve güneş kurulu gücü 14 bin 995 megavat olarak kayıtlara geçmişti. Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam yenilebilir enerji içindeki payı da yüzde 24,7 olmuştu.

Kurulu güç, mayıs sonunda hidroelektrikte 32 bin 284 megavat, rüzgarda 13 bin 391 megavat, güneşte 22 bin 648 megavat, jeotermalde 1734 megavat ve biyokütle enerjisinde 2 bin 435 megavata ulaştı. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı ise yüzde 60,8'e ulaştı.

HANELERİN ELEKTRİĞİ RÜZGAR VE GÜNEŞTEN

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2005'te yenilenebilir enerjinin toplam kurulu gücümüzdeki payı yüzde 33'tü. Bugün, bu oran yüzde 60'ı aştı. Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını, sadece rüzgar ve güneş santrallerinden ürettiğimiz elektrikle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü 2035'e kadar 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Bayraktar, "Bunun için toplam 80 milyar dolarlık bir yatırım yapılması gerekiyor. Rüzgar ve güneşte her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmaları yapacağız. YEKA 2025 kapsamında ekim ayında güneş, kasım ayında da rüzgar projeleriyle ilgili ihaleye çıkmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda ise "Güneş ve rüzgarla büyüyor, yerli üretimle panelde yüzde 75, türbinde yüzde 65 olmak üzere 50 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 'Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir' diyerek ilerliyoruz. Enerjimiz yerli, gücümüz yenilenebilir! 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
güneş enerjisi rüzgar enerjisi
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