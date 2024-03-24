FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti

S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti

24.03.2024 15:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi derecelendirme kuruluşu, değişken jeopolitik nedeniyle ülkede bu yıl büyümenin zorlu olmaya devam edeceğini bildirdi.

S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarını "AAA/A-1+" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Almanya'nın kredi notunun teyit edildiği bildirildi.

"AAA/A-1+" olarak teyit edildi

Açıklamada, Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarının "AAA/A-1+" olarak teyit edildiği aktarıldı.

Ülkenin kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğu belirtilen açıklamada, Almanya'nın dış ve mali tamponlarının, çeşitlendirilmiş ekonomisinin ve kurumsal etkinliğinin gelecek iki yıl boyunca yeterli derecelendirme tamponu sağlamaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, etkili hükümet destek tedbirleri, Çin ekonomisinin yeniden açılması dahil ılımlı derecede sıkılaşan dış talep ve enerji arzı sıkıntısının olmamasının, artan küresel faiz oranlarına ve yüksek enerji fiyatlarının etkilerine rağmen Almanya'nın 2023'te bir resesyondan kaçınmasını sağlayacağı vurgulandı.

Dış çevre ve jeopolitiğin değişkenliğine işaret edilen açıklamada, bu sebeple 2024 yılında büyümenin zorlu olmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede büyümenin 2023'te yüzde 0'a yaklaşması ve bu yıl yüzde 1'in biraz altında gerçekleşmesinin beklendiği, Ukrayna'daki çatışma, artan faiz oranları ve belirsiz jeopolitiğin gelecek birkaç yıl boyunca Almanya'nın ekonomisine yönelik riskler olmayı sürdüreceği aktarıldı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KOBİ'lere yeni KOSGEB destekleri geliyor!KOBİ'lere yeni KOSGEB destekleri geliyor!
Emeklilikte ‘oda’ya takılan çiftçiye müjde: Genelge iletildiEmeklilikte ‘oda’ya takılan çiftçiye müjde: Genelge iletildi
Piyasalarda bu hafta: İki yatırım aracı yatırımcısının yüzünü güldürdüPiyasalarda bu hafta: İki yatırım aracı yatırımcısının yüzünü güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Almanya kredi notu
En Çok Okunan Haberler
Kadir İnanır bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı! Levent İnanır'dan açıklama: Yoğun bakım...

Kadir İnanır bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı! Levent İnanır'dan açıklama: Yoğun bakım...

CİMER'e başvurdu, anında çözüldü! 'Bu kızı istiyorum ama alamıyorum'

CİMER'e başvurdu, anında çözüldü! 'Bu kızı istiyorum ama alamıyorum'

Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Gözler bugün Erdoğan'a çevrildi! İkramiye, promosyon, 2008 detayı...

Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Gözler bugün Erdoğan'a çevrildi! İkramiye, promosyon, 2008 detayı...

Emeklilere zamlı ödemeler için dikkat çeken tahmin: "22 bin TL'yi bulabilir!"

Emeklilere zamlı ödemeler için dikkat çeken tahmin: "22 bin TL'yi bulabilir!"

Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti! Devlet desteği ile gelirini üç katına çıkardı

Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti! Devlet desteği ile gelirini üç katına çıkardı

BDDK'dan taşıt kredisi kararı sonrası piyasa nasıl etkilenecek? 'Sıfır ve ikinci el araçlarda...'

BDDK'dan taşıt kredisi kararı sonrası piyasa nasıl etkilenecek? 'Sıfır ve ikinci el araçlarda...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.