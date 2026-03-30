S&P'den gelişmekte olan ülkeler için dikkat çeken kredi notu uyarısı

Bloomberg'in aktardığına göre, S&P Global Ratings Direktörü Ravi Bhatia, İran merkezli çatışmanın uzaması halinde kredi notu görünümünde dengenin yeniden aşağı yönlü revizyonlara kayabileceğini belirtti. Bu durumun, gelişmekte olan piyasalarda yeniden not indirimlerinin gündeme gelmesine yol açabileceği ifade edildi.

ENERJİ İTHALATÇILARI DAHA FAZLA BASKI ALTINDA

S&P'ye göre artan petrol fiyatları özellikle enerji ithalatçısı ülkeler üzerinde daha güçlü bir baskı yaratıyor. Hindistan, Türkiye ve Kenya gibi ekonomiler yükselen enerji maliyetleri nedeniyle enflasyon ve cari denge açısından zorlanırken, enerji ihracatçısı ülkeler de küresel büyümedeki yavaşlama, turizm gelirlerindeki düşüş ve finansal oynaklık gibi dolaylı risklerle karşı karşıya kalıyor.

PETROL 115 DOLARA ÇIKTI, FİNANSMAN KOŞULLARI SIKILAŞTI

İran kaynaklı gerilimin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkileriyle birlikte Brent petrol fiyatı 115 dolar seviyesine yükseldi. Bu gelişme, gelişen piyasalarda hem fiyatlama davranışlarını hem de borçlanma maliyetlerini olumsuz etkiledi.

Artan enerji maliyetlerinin yarattığı enflasyon baskısı, merkez bankalarının faiz indirim alanını daraltırken, dış finansman koşullarını da zorlaştırıyor.

SON DÖRT HAFTADA TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Son üç yılda mali disiplin ve reform adımlarıyla kredi profillerini güçlendiren gelişen piyasa ekonomileri, 2024 ve 2025 döneminde azalan temerrüt oranlarıyla birlikte kredi notlarında artış eğilimi yakalamıştı.

Ancak son dört haftada petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte bu olumlu tablo tersine dönmeye başladı.

2026 İÇİN AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Ravi Bhatia, petrol fiyatlarındaki artışın kısa vadede enerji ihracatçısı ülkelerin gelirlerini desteklese de, enflasyon şoku ve sıkılaşan finansman koşullarının nihayetinde tüm gelişmekte olan ekonomiler üzerinde baskı yaratacağını vurguladı.

S&P, çatışmanın uzaması halinde 2026 yılında kredi görünümünde aşağı yönlü baskının belirginleşebileceği değerlendirmesinde bulundu.