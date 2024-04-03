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Saat 19.10’a dikkat! Altını olan, gram altın alacak olan herkesin gözü orada… Kritik saat öncesi yeni tahmin geldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.04.2024 12:01
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Gram altın bugün ne kadar, kaç TL? Yatırımcılar altın fiyatları için gözünü 19.10’da konuşacak olan ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell’a çevirdi. Ons altın fiyatı merakla takip edilen konuşma öncesinde rekor seviyelere yükselirken yurt içinde altının gram fiyatı da tarihi zirvesine yakın seyrediyor. Gram altın tahmini için uzman yorumlarını merakla takip edenlere Doç. Dr. Batuhan Tufaner, Önümüzdeki süreçte gram altının 2600’lü seviyeleri denemesi muhtemel” yorumunu yaptı.

Saat 19.10’a dikkat! Altını olan, gram altın alacak olan herkesin gözü orada… Kritik saat öncesi yeni tahmin geldi

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz oranlarını sabit tutması ve olası indirimler, yatırımcıların altın alımlarını artırmasına neden oluyor. Altın alımlarının merkez bankalarının çeşitlendirme stratejisi kapsamında yer alması da altın fiyatlarını destekliyor. Farklı ekonomik göstergeler ve piyasa duyarlılığı altın fiyatlarını yükseltti ve şimdi altın, en yüksek seviyelerde işlem görüyor. Bundan sonraki fiyat hareketleri ise belirsizlik yaratıyor ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

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ONS ALTINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Daly ve Mester'in Fed'in 2024 yılında üç kez faiz indirimine gitmesini beklediklerini söylemeleri ons altını rekor seviyelere taşıdı. Ons altın bugün 2308 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın, Fed'in faiz oranlarının düşeceği beklentisiyle bu yıl neredeyse yüzde 11 oranında yükseldi. Son 1 ayda yükseliş yüzde 9,62 oldu.

GRAM ALTIN (33)

DEV BANKADAN ALTIN YORUMU

Standard Chartered Plc analistlerinden Suki Cooper'a göre, açık pozisyonlardaki düşüş, altının son dönemdeki rekoruna kısa pozisyon kapatmanın katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor. Metali yükselten yeni bir katalizörün olmaması "fiyat hareketinin dalgalı ve düzeltmelere eğilimli olma olasılığını artırıyor" dedi.

GRAM ALTIN (5)

FED BAŞKANI POWEL’IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalar başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımların odağına olduğunu aktaran analistler, konuşmadan ve verilerden alınacak sinyallerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi. Powel TSİ 19.10’da konuşacak.

GRAM ALTIN (51)

GRAM ALTIN İÇİN 2600 TL TAHMİNİ

Yurt içinde gram altın fiyatı ise 2.357 lira seviyelerine kadar yükselerek rekor seviyesine yakın bölgelerden işlem görüyor.

Konuya ilişkin Mynet'e değerlendirmede bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Ons altına baktığımızda 2158 seviyesinin önemli bir destek haline geldiğini görüyoruz. Jeopolitik risklerin devam etmedi altını destekleyici unsurlar arasında yer alıyor” diyerek, “Bundan sonraki süreçte ons altın 2300 lü seviyeleri zorlayacaktır. Gram altın tarafına baktığımızda ise 2360 TL seviyesi görüldü. Burada dolar/TL paritesindeki düşüş de etkili oldu. Ancak, önümüzdeki süreçte gram altının 2600’lü seviyeleri denemesi muhtemel. Dolayısıyla, gram altının halâ yatırım yapılabilir seviyede olduğunu ifade edebilirim” ifadelerini kullandı.

ALTIN


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