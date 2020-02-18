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Sabancı Holding ve PPF, Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Sabancı Holding ve PPF, Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, "Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satın alma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Skoda Transportation, TEMSA, sabancı,

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