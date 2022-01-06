Sabancı sigaradan çekildi: Tam 2,74 milyar lira

Philip Morris International, Türkiye’deki ortaklıklarından kalan yüzde 25'lik hissesini Sabancı Holding'den satın aldı. Sabancı Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satış için 6 Ekim 2021’de Rekabet Kurumu’na başvurulduğu ifade edildi.

“DEVİR BEDELİ ŞİRKETİMİZCE TAHSİL EDİLDİ”

Açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

“Planlanan pay devrine ilişkin gerekli koşullar yerine getirilmiş ve ilgili izin ve onaylar alınmış olup; Şirketimize ait, PHILSA sermayesinin yüzde 25’ini temsil eden 750.000 TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin yüzde 24,75’ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamı, kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2.747.308.823 TL devir bedeli karşılığında 5 Ocak 2022 tarihinde PM’ye devredilmiş ve devir bedeli aynı gün Şirketimizce tahsil edilmiştir.”

NİHAİ DEVİR BEDELİ AÇIKLANMADI

“Öte yandan, Şirketimiz nakit yönetimi prensipleri çerçevesinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve diğer çeşitli piyasa risklerine karşı türev araçları etkin bir biçimde kullanmakta olup, PHILSA ve PMSA paylarının satışı işlemi özelinde de döviz kuru riskine karşı koruma amaçlı finansal işlemler (hedging) gerçekleştirilmiştir” denilen açıklamada, “Bu kapsamda, PHILSA ve PMSA paylarının devir bedelinin yüzde 88’i çeşitli vadeli forward sözleşmeleri ile 9,3249 TL/USD ağırlıklı ortalama döviz kuru üzerinden hedge edilmiştir. Devir bedeli PHILSA ve PMSA’nın bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal sonuçlarına göre önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır” ifadeleri kullanıldı.



