Sabancı şirketleri de uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, pandemi sonrası dönemde topluluk şirketlerinde beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75’inin tamamen ya da karma modelle uzaktan çalışmaya devam edeceğini söyledi. Timur, uzaktan çalışma uygulamaları ve çalışan destek programlarına yönelik olarak Sabancı’nın iki yılık süreçte ilave 200 milyon lira yatırım yapacağını belirtti. UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA MODELİ Sabancı Topluluğu’nun 2021-2025 stratejisi kapsamında “İşin Geleceğine Uyum” başlığıyla düzenlenen toplantıda konuşan Timur, “Önümüzdeki üç yıl içinde Sabancı şirketlerinin yüzde 100’ünde sadece uzaktan çalışma değil, esnek çalışma modellerinin tamamı kullanılıyor olacak. Pandemi sonrasında da kalıcı olmak üzere beyaz ve gri yaka çalışanlarımızın yüzde 75’inin tamamen ya da karma bir modelle uzaktan çalışmaya devam edecek” dedi. Sabancı Topluluğu bünyesinde 60,000’in üzerinde çalışan bulunuyor. İki yıl içinde 25,000 beyaz ve gri yaka çalışanın esnek ve uzaktan çalışmaya geçmesi planlanıyor. Bu sayının iki yılın sonrasında daha da artması bekleniyor.

İki yıllık süreçte uzaktan çalışma uygulamaları ve çalışan destek programlarını kapsayacak ilave 200 milyon lira yatırım yapacaklarını söyleyen Timur, “Uzaktan çalışan arkadaşlarımıza verdiğimiz destekleri çeşitlendireceğiz. Sabit gider desteklerinin yanında ergonomik ihtiyaçlara yönelik destekler de kapsamın içinde yer alacak. Ek olarak iş, özel hayat desteği uygulamaları ve uzaktan çalışma eğitimleri gibi destekler de yaygınlaştırılacak” diye konuştu IMF: Koronavirüs KOBİ'lerde iflas dalgasını tetikleyebilir 200 MİLYON TL TASARRUFUN TAMAMI YATIRIMA YÖNLENDİ Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ise, uzaktan çalışma modeli ile sabit giderler, servis, ofis giderleri gibi kalemlerden 200 milyon lira tasarruf sağlandığını ancak Sabancı olarak bu sürece “tasarruf” değil, “yatırım” olarak baktıkalrını söyledi. Alper, “Uzaktan çalışma ile 200 milyon liraya yakın bir tasarruf var. Biz bunun tamamını çalışanlarımıza geri döndürüyoruz. Bunu bir kenara atıp kullanabilirdik ama tamamını çalışanlarımıza geri döndürmek istiyoruz. Yani maliyet ve tasarruf birbirini dengeliyor bu dönemde” dedi. İki yıllık süreçte yapılacak 200 milyon lira yatırımın başlangıç olduğunu belirten Alper, bunun uzun vadeli bir program olduğunu ve sonrasında da bu alana yatırımlarının süreceğini söyledi.