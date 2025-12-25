FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sabiha Gökçen’de ikinci pist sonrası yolcu sayısı 44 milyon 217 bine ulaştı

Sabiha Gökçen Havalimanı 2025’in ilk 11 ayında 44 milyon 217 bin yolcuya hizmet verdi. Bakan Uraloğlu, ikinci pistin devreye girmesiyle uçak trafiğinin 250 bin 538’e yükseldiğini ve yıllık rekorun aşıldığını bildirdi.

Sabiha Gökçen’de ikinci pist sonrası yolcu sayısı 44 milyon 217 bine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılın 11 ayında 44,2 milyon yolcuya hizmet vererek, 2024'ün tamamında kırılan 41,4 milyon yolcu rekorunu geride bıraktığını bildirdi.

REKORLARIN YILI 2025

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin hizmete alınmasının ikinci yılı dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Aralık 2023'te hizmete açtığı pistin yolcu ve uçak trafiğine sağladığı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, 3 bin 540 metre uzunluğundaki ikinci pistin geniş gövdeli uçakların inişine imkan sağlayacak şekilde inşa edildiğini vurguladı.

İKİNCİ PİSTİN DOMİNO ETKİSİ

Uraloğlu, pistin yanı sıra hizmete alınan taksi yolu, yüksek kapasiteli uçak ve kargo apronları, trafik kontrol kulesi ve son teknoloji üstyapının İstanbul'un ikinci büyük havalimanı Sabiha Gökçen'in hava trafik kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

HAVADAKİ TRAFİK %20 GENİŞLEDİ

İç ve dış hatlar toplamında 2023 yılının 11 ayında 33 milyon 716 bin 162 yolcuya hizmet verildiğini hatırlatan Uraloğlu, ikinci pistin hava trafiğine katkısına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yılın 11 ayında yolcu sayısı, ikinci pistin henüz hizmete alınmadığı 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bin 405'e ulaştı. Üstelik sadece 11 ayda, 2024'ün tamamında kırılan 41 milyon 449 bin 44 yolcu rekorunu da geride bıraktık. 2023'ün ilk 11 ayında 208 bin 643 uçağın iniş ve kalkış yapmıştı. 2025'in aynı döneminde bu sayı yüzde 20 artarak 250 bin 538'e çıktı. 2024'ün tamamında ise bu sayı 242 bin 612 olarak gerçekleşmişti."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık 29. kez düzenliyor! Başvurular başladıBakanlık 29. kez düzenliyor! Başvurular başladı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta yükseldiBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
pist Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.