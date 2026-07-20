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Sabiha Gökçen'de tarihi rekor: Bir günde 171 bin yolcu

Sabiha Gökçen Havalimanı, 19 Temmuz'da 171 bin 460 yolcu ve 915 uçuşla günlük yolcu ve uçuş sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sabiha Gökçen'de tarihi rekor: Bir günde 171 bin yolcu

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yolcu ve uçuş trafiğinde tarihi bir güne imza attı. 19 Temmuz'da kaydedilen verilerle havalimanı, günlük yolcu ve uçuş sayısında bugüne kadarki en yüksek rakamlara ulaştı.

HEAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu tarihte havalimanında toplam 171 bin 460 yolcu ağırlanırken, 915 uçuş gerçekleştirildi.

REKOR GÜNLÜK YOLCU VE UÇUŞ SAYISI

Bu rakamlarla birlikte Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, tarihinde ilk kez günlük yolcu ve uçuş sayısında en yüksek seviyeyi gördü. Böylece havalimanı, her iki kategoride de tüm zamanların günlük rekorunu kırmış oldu.

YOĞUNLUK KOORDİNELİ ÇALIŞMAYLA YÖNETİLDİ

Yetkililer, yaşanan yoğunluğun herhangi bir aksaklığa yol açmadan yönetildiğini belirtti. Açıklamada, sürecin HEAŞ ile terminal işletmecisi İSG'nin koordinasyonu, kapsamlı saha planlaması ve ilgili tüm kurumların eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalar sayesinde sorunsuz şekilde tamamlandığı ifade edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İSG sabiha gokcen havalimani uçuş yolcu
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