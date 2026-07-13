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Sabiha Gökçen'de tüm zamanların günlük rekoru kırıldı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda 12 Temmuz'da 4 farklı alanda tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü.

Sabiha Gökçen'de tüm zamanların günlük rekoru kırıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatilini hafta sonuyla birleştiren misafirler, 12 Temmuz'da havalimanına tüm zamanların en yüksek yolcu performansını getirirken, sadece bir günde 4 farklı kategoride rekor kırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı, 12 Temmuz'da ağırladığı 166 bin 734 yolcuyla tarihinde bir günde ulaştığı en yüksek yolcu trafiği rekorunu kırdı. Özellikle dış hat operasyonlarındaki yoğunluğun öne çıktığı havalimanı, temmuz ayında kaydettiği önceki rekorları da geride bıraktı.

Havalimanında "dış hat gelen uçuş sayısı" 257, "dış hat gelen yolcu sayısı" 49 bin 280 ve "dış hat toplam uçuş sayısı" 505'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşan yoğun trafik, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) ile Terminal İşletmecisi ISG'nin koordinasyonu ve kapsamlı planlaması sayesinde sorunsuz şekilde yönetildi.

Hava trafik kontrolünden apron operasyonlarına, terminal hizmetlerinden güvenlik, temizlik ve yolcu yönlendirme süreçlerine kadar tüm birimler 24 saat esasına göre kesintisiz çalıştı.

ARTAN YOLCU TALEBİ BÜYÜMEYİ DESTEKLEDİ

Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) güncel verilerine göre ISG, yılın ilk 5 ayında yolcu sayısını 2025'in aynı dönemine göre yüzde 7 artırarak, yıllık 40 milyonun üzerinde yolcu kapasitesine sahip "Majör Havalimanları" kategorisinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu. Mayısta ise yüzde 2,9 büyüme oranıyla aynı kategoride Avrupa'nın en hızlı büyüyen 4'üncü havalimanı unvanını elde etti.

Yolcu trafiği sıralamasında da Sabiha Gökçen, yılın ilk 5 ayında ve mayısta Avrupa genelinde 9'uncu sıradaki yerini korudu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sabiha gökçen havaalanı
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