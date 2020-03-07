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Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı 2 ayda 5.5 milyon yolcu arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Ocak-Şubat döneminde yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 5.5 milyona yükseldi.

Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı 2 ayda 5.5 milyon yolcu arttı

Açıldığı 2001 yılında sadece 47 bin yolcu tarafından kullanılan ve 2008'de işletme hakkı 20 yıllığına İSG'ye devredilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı artık günde ortalama 100 bini geçerken, havalimanında her geçen yıl yolcu artışı da devam ediyor. Yılın ilk 2 ayında 5.5 milyon yolcu ağırlayan İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen'de dış hat yolcu sayısı ise yüzde 21 artışla 2.2 milyona yükseldi. Sadece şubat ayı verilerine göre aylık yolcu sayısı 2.6 milyon olurken, artış geçen yılın şubat ayına oranla yüzde 5 oldu.

UÇAK TRAFİĞİ DE ARTIŞTA

Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olarak gösterilen Sabiha Gökçen'de, şubat ayında dış hat yolcu sayısı ise yüzde 17
artarak 1 milyon 64 bin olarak gerçekleşti. Sabiha Gökçen’de ilk 2 ayda uçak trafiği yüzde 3 oranında artarken, dış hat uçak trafiğinde bu artış oranı yüzde 12 olarak gerçekleşti.

İş insanları kullanmadığında hava taksisi olarak kiraya verdiği iş jetleri için bazı havalimanlarında genel havacılık terminali de var. O havalimanlarından biri de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı…Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali, yolcu terminalinden ayrı bir terminal binasında iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet veriyor. Genel Havacılık Terminali'ni kullanan yolcular; güvenlik, gümrük ve pasaport işlemlerini beklemeden bu terminalde yapabiliyor.

Kaynak: DHA

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