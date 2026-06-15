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Sabiha Gökçen Havalimanı, Londra ağını Gatwick Havalimanı ile güçlendirdi

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Londra'daki uçuş ağını Pegasus Hava Yolları'nın Londra Gatwick Havalimanı'na başlattığı direkt seferlerle genişletti.

Sabiha Gökçen Havalimanı, Londra ağını Gatwick Havalimanı ile güçlendirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISG, uluslararası uçuş ağını Avrupa'nın önemli merkezleriyle güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Pegasus Hava Yolları tarafından ISG ile Londra Gatwick Havalimanı arasında başlatılan direkt seferler, havalimanının Birleşik Krallık pazarındaki erişimini daha da artıracak.

Mevcut Londra Stansted operasyonlarının ardından ülkenin en işlek ve stratejik merkezlerinden biri olan Londra Gatwick Havalimanı'na başlatılan kesintisiz hat, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağları pekiştirecek bir köprü niteliği taşıyor.

Airbus A320 ailesinin çevre dostu ve modern uçaklarıyla gerçekleştirilecek uçuşlarla İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Gatwick arasında yaklaşık 4 saat 20 dakikalık uçuş süresiyle her gün karşılıklı seferler gerçekleştirilecek.

Gatwick Havalimanı, gelişmiş demir ve kara yolu ağlarıyla Londra merkezine doğrudan ve kesintisiz entegrasyon sağlayarak yolculara vakitten tasarruf sunuyor. Bu durum, özellikle zaman kısıtı yüksek olan iş dünyası temsilcileri ve esnek seyahat planlayan turistler için bu büyük bir kolaylık anlamına geliyor.

YENİ HATLA YOLCULARA LONDRA İÇİN İLAVE BİR HAVALİMANI ALTERNATİFİ SUNULUYOR

Londra, yıl boyunca güçlü yolcu talebi oluşturan stratejik destinasyonlar arasında yer alırken, yaklaşık 9 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en büyük metropollerinden biri olarak, aynı zamanda Birleşik Krallık'ta yaşayan geniş Türk topluluğu sayesinde İstanbul çıkışlı seyahatlerde önemli bir potansiyel taşıyor.

Yeni hatla yolculara Londra için ilave bir havalimanı alternatifi sunulurken, Pegasus'un geniş uçuş ağı sayesinde Gatwick çıkışlı yolcular İstanbul üzerinden Türkiye iç hatları başta olmak üzere Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Asya'daki birçok noktaya bağlantı imkanına sahip olacak. Bu sayede hat, yalnızca Londra ile İstanbul arasındaki doğrudan yolcu trafiğini değil, bağlantılı yolcu potansiyelini de destekleyecek.

Avrupa'nın önde gelen şehir havalimanları arasında yer alan Gatwick ve Sabiha Gökçen, geniş destinasyon ağları, bütçe dostu seyahat seçenekleri ve verimli operasyonel yapılarıyla öne çıkıyor. Bu nedenle yeni hat, yolcu profili açısından da doğal bir uyum sunuyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 22 hava yolu ile 55 ülkede 152 şehre, 118 dış hat ve 39 iç hat olmak üzere toplam 157 havalimanına bağlantı sağlıyor.

Londra Gatwick seferleriyle havalimanının Birleşik Krallık pazarındaki erişimi daha da güçlenirken, yolculara daha fazla seyahat alternatifi ve daha geniş bağlantı imkanı sunulmuş olacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen
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