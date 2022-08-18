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Sabit saat uygulaması devam edecek mi? Bakan Dönmez merak edilen soruyu yanıtladı

18.08.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin sabit yaz saati uygulamasına geçmesi her yıl tartışmalara konu olurken uygulamanın devam edip etmeyeceğine ilişkin flaş bir açıklama geldi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sabit saat uygulamasının devam edeceğinin sinyalini vererek, "Uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya konmuştur" dedi.

Sabit saat uygulaması devam edecek mi? Bakan Dönmez merak edilen soruyu yanıtladı

Özellikle kış aylarında gündeme gelen sabit saat uygulamasına yönelik Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den yeni bir açıklama geldi. Milletvekillerinin sabit saat uygulamasına yönelik soru önergesini cevaplayan Bakan Dönmez uygulamanın enerji verimliliğine katkı sağladığını vurguladı.

İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkilerinin analiz edildiğini hatırlatan Bakan Dönmez, “Bu kapsamda; Ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya konmuştur" dedi.

2016'DA KALDIRILMIŞTI

Enerjiden tasarruf etmek amacıyla Türkiye'de 1940 yılında uygulanmaya başlayan yaz-kış saati uygulaması, 2016 yılında yine 'tasarruf' gerekçesiyle kaldırıldı ve 'yaz saati' kalıcı hale getirilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
yaz saati
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