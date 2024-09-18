Sadece 1 gün farkla yüzde 30 daha yüksek maaş! 'Gerçekten rekor fark' Emeklilik dilekçesinde kritik tarihe dikkat çekti 'Panik kaçışları'

Ne zaman emekli olmalıyım? Ne zaman emekli olmak avantajlı? Son günlerde en çok sorular sorular bunlar. Emeklilik konusunda çok sayıda vatandaş, yapılan hesaplamalara ve ne zaman emekli olmanın daha avantajlı olacağına odaklanıyor. Bu nedenle bu yıl emekli olmanın avantajları sık sık araştırılıyor. Çok sayıda emeklilik bekleyen vatandaşı ilgilendiren bir detay paylaşıldı; buna göre 1 gün farkla yüzde 30 daha fazla maaş almak mümkün. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'nde yazdığı yazıda çarpıcı bilgiler verdi.

Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan formüle göre; 2024 yılında emekli olacak bir sigortalının aylığının 2025 yılındaki emekliliğe göre en az yüzde 30 daha fazla olması yüz binlerce kişinin yılbaşından önce emeklilik dilekçesi vermesine yol açacak. Karakaş, SGK'nın bu konuda henüz bir açıklama yapmadığını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"PANİK KAÇIŞLARI"

"Tüm veriler ortada iken MB ve OVP hedefleri belli iken SGK’nın ortaya çıkacak sosyal güvenlik tarihimizin en büyük farkına karşın aradan 8,5 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen hâlen tedbir almaması, TBMM kapanmadan önce yasal düzenleme yapılmaması sistemden hızla panik hâlinde kaçışların artmasına sebebiyet vermiştir.

"BÜYÜK AVANTAJLAR ELDE EDECEK"

Zira 2024 yılı enflasyonu yüzde 42, 45, 46, 48… kaç gerçekleşirse gerçekleşsin 2024 yılında emeklilik dilekçesini verenler 2025 yılında emeklilik dilekçesini verenlere göre yüzde 30’lardan daha az olmayacak büyük avantajlar elde edecektir.

"YÜZDE 30'DAN AZ OLMAYACAK ORANDA DAHA YÜKSEK MAAŞ"

Misalen özel sektörde çalışan bir işçi 31.12.2024 günü emeklilik dilekçesini verdiğinde sadece 1 gün sonra yani 01.01.2025 günü dilekçesini veren aynı çalışma şartlarına sahip işçiye göre yüzde 30’dan az olmayacak oranda daha yüksek maaş alabilecektir. Bu gerçekten rekor farktır. Tolere edilemeyecek kabul edilemeyecek bir farktır."