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Sadece 1 metrekaresi 250 dolar! Satılık değil kiralık... 'Hepsi buraya geliyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
22.04.2025 08:56
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Kira fiyatlarındaki yükseliş gündem olmaya devam ederken özellikle İstanbul'daki rakamlar sık sık konuşuluyor. Peki, dükkan kiralarında İstanbul'da en yüksek rakamlar nerede? İstiklal Caddesi, tahtını Nişantaşı'na kaptırdı. Nişantaşı'ndaki Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan dükkanların kira fiyatına bakıldığında sadece 1 metrekaresi 250 dolar oldu, yani yaklaşık 10 bin TL.

Sadece 1 metrekaresi 250 dolar! Satılık değil kiralık... 'Hepsi buraya geliyor'

Dükkan kiralarıyla 13 yıldır zirvede olan İstiklal Caddesi, artık tahtını Nişantaşı'na bıraktı. İstanbul'un en pahalı caddesi Nişantaşı'ndaki Abdi İpekçi Caddesi oldu. Kiralık iş yeri metrekare fiyatı 250 dolar yani 10 bin liraya ulaştı.

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İSTANBUL'UN EN PAHALI CADDESİ OLDU

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Dünyaca ünlü oteller, Türkiye'den ve dünyadan en lüks giyim markaları ve 7/24 ışıldayan haliyle Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi, Amsterdam, Prag ve Helsinki'yi geride bırakarak İstanbul'un en pahalı caddesi oldu.

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"TURİSTLER BU CADDEYE GELİYOR"

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Türkiye'ye gelen en lüks turistler bu caddeye geliyor. Kafeleriyle, dünyaca ünlü restoranlarıyla çok ünlü" dedi.

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İstiklal Caddesi tahtını kaptırdı, en pahalı kira Nişantaşı'ndaki Abdi Pekçi Caddesi'nde oldu.

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Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Çok fazla turistik bir yer, çok fazla dünyaca ünlü markaların bulunduğu bir cadde, çok temiz, çok bakımlı, bence bunlardan sebep" değerlendirmesini yaptı.

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DÜKKANLARIN 1 METREKARESİ 250 DOLAR

Cadde üstünde sayısız dükkan var ve bu dükkanların sadece 1 metrekaresi 250 dolar. Yani yaklaşık 10 bin lira. Böylece İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi.

"KİRA HARİCİ HER ŞEYDEN MEMNUNUZ"

Caddedeki bir işletme sahibi ise "Bizi de yoruyor maalesef kira fiyatları ama Abdi İpekçi'deyiz sonuçta. Kira harici her şeyden memnunuz" dedi.

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"İSTİKLAL CADDESİ 220 DOLARLA, BAĞDAT CADDESİ 150 DOLARLA TAKİP EDİYOR"

Gayrimenkul danışmanı Şerif Varlı "İstiklal Caddesi 220 dolarla ve Bağdat Caddesi de 150 dolarla takip ediyor. Burada tabii ki çok önemli dinamikler var. Yüksek değerli tekstil markalarının burada yer alması ve son dönemdeki sağlık sektörünün Abdi İpekçi Caddesini çok fazla tercih ediyor olması" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kira Nişantaşı cadde dükkan kira fiyatları
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