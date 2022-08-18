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Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Sürekli işçi alımı yapılacak…

18.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılacak" dedi.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Sürekli işçi alımı yapılacak…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, engelli statüsündeki işçi alımları ile ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ENGELLİ STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustosa kadar, http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun.”

SAĞLIK BAKANLIĞI: İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARINDA YARIN SON GÜN

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

15 Ağustos'ta başlayan başvurular, yarın sona erecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 iş yerine başvuru yapabilecek.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru engelli
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