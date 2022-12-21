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SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ ne zaman, tek seferde mi yatırılacak? Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödeme tarihi!

21.12.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili yapılan açıklamaya göre; Ziraat Bankası ortaklığında doktor, sağlık teknisyeni, hemşire, hasta bakıcı ve diğer kadrolardaki çalışanların hesaplarına 29 bin TL yatırılacak. Bahsi geçen ödemelerin üç senelik protokol karşılığında yapılacağı belirtildi. Peki, Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ne zaman? Sağlık çalışanlarına banka promosyonu tek seferde mi yatırılacak? İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ ne zaman, tek seferde mi yatırılacak? Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödeme tarihi!

Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemelerinin ne zaman yapılacağı hastanelerde doktor, sağlık teknisyeni, hemşire ve hasta bakıcı gibi çalışan personeller tarafından merak konusu oldu. Ziraat Bankası ile sağlanan anlaşmaya ilişkin birçok kişi internette araştırma yapıyor. "Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ne zaman? Sağlık çalışanlarına banka promosyonu tek seferde mi yatırılacak?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve konuya dair detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili yetkililerden edinilen bilgiye göre; Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşma sağlandı.

Alınan bilgiye göre; sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMESİ TEK SEFERDE Mİ YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemesinin 27 bin TL'si peşin (25 bin 200 TL nakit, 1800 TL kredi kartına para puan), 2 bin TL'si ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

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