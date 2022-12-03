Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi saat kaçta? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 11.317 sürekli işçi alınacak!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi tarihi merak konusu oldu. Bilindiği üzere bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere toplamda 11 bin 317 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) üzerinden alınan başvurular için süreç 2 Aralık'ta sona erdi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Sağlık Bakanlığının açık pozisyonları için asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazanan vatandaşların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlanacak.

Sasğlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kura çekiminde adı çıkan vatandaşlar direkt atanmış sayılacak ve mülakat aşamasına alınmadan atamaları gerçekleştirilecek.

