Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi 2023: İŞKUR 10.900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi internette araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi için geri sayım başladı. İŞKUR üzerinden başvuru yapanlar, şimdi Ankara'da noter huzurunda yapılacak çekilişi bekliyor. Öte yandan birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi ve detaylar...

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 25 Nisan Salı ve 26 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce konuya dair yaptığı açıklamada "İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda yapılacak.

Kuralar, saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25 - 26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Daha önce yapılan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları aynı gün erişime açılmıştı.

