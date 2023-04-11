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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi 2023: İŞKUR 10.900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün?

11.04.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi, İŞKUR üzerinden başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Temizlik görevlisi, inşaat boyacısı, elektrikçi gibi çok sayıda ilana İŞKUR'dan başvuru yapıldı. Bu başvurular doğrultusunda Bakanlık bünyesinde kura ile KPSS şartı aranmaksızın 10.900 sürekli işçi istihdam edilecek. Peki, İŞKUR 10.900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi 2023: İŞKUR 10.900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi internette araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi için geri sayım başladı. İŞKUR üzerinden başvuru yapanlar, şimdi Ankara'da noter huzurunda yapılacak çekilişi bekliyor. Öte yandan birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi ve detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 25 Nisan Salı ve 26 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce konuya dair yaptığı açıklamada "İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda yapılacak.

Kuralar, saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25 - 26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Daha önce yapılan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları aynı gün erişime açılmıştı.

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