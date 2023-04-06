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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2023: İŞKUR ile KPSS'siz 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

06.04.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi, İŞKUR üzerinden başvurusunu gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Bilindiği üzere Bakan Koca, yaptığı açıklamada KPSS şartsız 10.900 sürekli işçi istihdam edilecek. Şimdi başvuruda bulunan kişilerin gözü kura tarihinde. Peki, İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuç sorgulama ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2023: İŞKUR ile KPSS'siz 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi ile ilgili araştırmalar Nisan ayının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Geçtiğimiz ay birçok kişi İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, inşaat boyacısı, elektrikçi gibi birçok ilana başvuru yaptı. Adayların gözü Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihinde. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuç sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 25-26 Nisan'da yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır."

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda yapılacak. Kuralar, saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25 26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Daha önce yapılan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları aynı gün erişime açılmıştı.

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