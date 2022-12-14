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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? 11 bin 317 sürekli işçi alınacak

14.12.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 28 Kasım tarihinde başladı ve 2 Aralık’ta sona erdi. İşçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirildi. Personel alımı tercihlerinin açıklanmasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? 11 bin 317 sürekli işçi alınacak

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı'na 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Personel alımı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler işçi alımı sürecine çevrildi. Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile ilgili detayların Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden açıklanacağı duyurulmuştu. İşte son durum

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

sağlık-bakanlığı-personel-alımı

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4- Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (28/11/1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

5- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

7- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

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Sağlık Bakanlığı sağlık bakanlığı işçi alımı

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