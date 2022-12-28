Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr ile sorgulama ekranı

Salık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları son dakika gelişmeleriyle beraber takip ediliyor. 11 bin 317 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılmıştı. Heyecanla beklenen Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi için son güne gelindi. İl ve mesleklere göre asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura çekilişi, Türkiye Noterler Birliği ile noter huzurunda 28 - 29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılıyor. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09:00'da başladı ve saat 18:00'de sona erdi.

Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmadı.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

28 Aralık 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

29 Aralık 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

Sürekli içşi alımı kura sonuçları gerçekleşmesinin ardından aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

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