FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranı: İŞKUR giriş ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yapılıyor!

Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranı: İŞKUR giriş ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yapılıyor!

28.11.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından işçi alımları bugün itibariyle başladı. İŞKUR başvuru ekranından yapılacak başvurular ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde işe girebileceksiniz. Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımları ilanı oldukça merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranı: İŞKUR giriş ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yapılıyor!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183’ü sözleşmeli personel olmak üzere toplam 31.183 personel alımı yapılacak. Bakanlığımızın taşra teşkilatında iştiham edilmek üzere ayrıca 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok, hayırlı olsun.” demişti. İşçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

İşçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığı ile yapılıyor. 11.317 personel alımı yapılacak başvurular için süre dolmak üzere. Başvurular İŞKUR’un kendi sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın işçi alımı için oluşturmuş olduğu başvuru ekranı 28 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kadroları ve branşları açıklandı

Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranında görülebileceği üzere alınacak branşlar ve kadrolar da belli oldu. İŞKUR’un resmi sitesi üzerinden yapılan başvurular sonucunda temizlik görevlisi başta olmak üzere güvenlik görevlisi, marangoz ve klinik destek elemanı gibi branşlar alıma açık olacak. Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvurusu için belirlenen branşlar ve kadrolar merak ediliyor.
Temizlik Görevlisi / 5.080
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) / 3.559
Klinik Destek Elemanı (Hastane) / 791
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi / 604
Elektrikçi (Genel) / 275
İnşaat Boyacısı/Boyacı / 188
Marangoz / 121
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı / 284
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı / 261
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı / 154

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tapuda yeni dönem! Tamamen değişiyorTapuda yeni dönem! Tamamen değişiyor
Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Sağlık Bakanlığı sağlık bakanlığı işçi alımı

En Çok Okunan Haberler

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

1 Aralık'ta başlıyor... Yeni yılda cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

1 Aralık'ta başlıyor... Yeni yılda cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Çocuğunun babasıyla en yakın arkadaşının arasını yaptı!

Çocuğunun babasıyla en yakın arkadaşının arasını yaptı!

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.