Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranı: İŞKUR giriş ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yapılıyor!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183’ü sözleşmeli personel olmak üzere toplam 31.183 personel alımı yapılacak. Bakanlığımızın taşra teşkilatında iştiham edilmek üzere ayrıca 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok, hayırlı olsun.” demişti. İşçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

İşçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığı ile yapılıyor. 11.317 personel alımı yapılacak başvurular için süre dolmak üzere. Başvurular İŞKUR’un kendi sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın işçi alımı için oluşturmuş olduğu başvuru ekranı 28 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kadroları ve branşları açıklandı

Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranında görülebileceği üzere alınacak branşlar ve kadrolar da belli oldu. İŞKUR’un resmi sitesi üzerinden yapılan başvurular sonucunda temizlik görevlisi başta olmak üzere güvenlik görevlisi, marangoz ve klinik destek elemanı gibi branşlar alıma açık olacak. Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvurusu için belirlenen branşlar ve kadrolar merak ediliyor.

Temizlik Görevlisi / 5.080

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) / 3.559

Klinik Destek Elemanı (Hastane) / 791

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi / 604

Elektrikçi (Genel) / 275

İnşaat Boyacısı/Boyacı / 188

Marangoz / 121

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı / 284

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı / 261

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı / 154



