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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri

18.04.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihinin ne zaman yapılacağı 10 bin 900 işçi alımı için başvuru yapan kişiler tarafından merak konusu oldu. İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, elektrikçi, inşaat boyacısı gibi ilanlara başvuran kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya gör kuruma 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 silahsız güvenlik görevlisi, hastanelerde çalışacak 747 klinik destek elemanı, 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 279 elektrikçi, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 195 inşaat boyacısı ve 130 marangoz işçisi alınacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Nisan ayında gerçekleştirilecek. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 25 Nisan Salı ve 26 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce konuya dair yaptığı açıklamada "İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda yapılacak.

Kuralar, saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25 - 26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Daha önce yapılan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları aynı gün erişime açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı işçi alımı

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