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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir? 81 bin 108 sağlık personeline kadro açıklaması

28.04.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar sürerken Bakan Fahrettin Koca'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, toplamda 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Öte yandan kuralara ilişkin arama motorlarında yapılan sorgulamalar da sürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir? 81 bin 108 sağlık personeline kadro açıklaması

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları konusunda internette yapılan araştırmalar sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, toplamda 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını ifade etti. Öte yandan kuralara ilişkinyapılan araştırmalar da sürüyor.Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi ekranı...

BAKAN KOCA'DAN 81 BİN 108 SAĞLIK PERSONELİ İÇİN KADRO AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca, "Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50.819 ebe/hemşire ve 29.961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında KADROYA GEÇİŞ işlemleri tamamlanmıştır. HAYIRLI OLSUN." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi 25 Nisan ile 26 Nisan'da Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler sonrası merak konusu oldu.

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Kuralar, 2 gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra yayımlandı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİNE NEREDEN BAKILIR?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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