FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercihleri hangi tarihte? İşte son durum!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercihleri hangi tarihte? İşte son durum!

20.03.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bakanlık geçen sene olduğu gibi bu sene de 42 bin 500 personel alacak. Yapılacak açıklama heyecanla beklenirken birçok aday da arama motorlarında konuya dair yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercihleri hangi tarihte? İşte son durum...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercihleri hangi tarihte? İşte son durum!

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ile ilgili detaylar merak edildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı konusunda açıklamanın yakın zamanda Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

Sağlık Bakanlığı personel alımının ikincisine ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşuyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci personel alım tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili ayrıntılar belli olur olmaz haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM BRANŞ VE KONTENJANLAR BELLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın ilk etapta yaptığı alımlarda ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537’sini tıbbi sekreter, 5 bin 831’ini ise hemşirelerden oluşmuştu.

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu. İlk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter alımı tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı3

İkinci alımlarda ise teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alımın yapılması bekleniyor.

Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1200 TL’yi aşan gram altın için yeni tahmin!1200 TL’yi aşan gram altın için yeni tahmin!
İşte 2023 dolar ve enflasyon tahminiİşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini
'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu''İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu'
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı personel alımı sağlık bakanlığı personel alımı başvuru sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak 'adaylık' iddiası! "Onlar varsa ben yokum"

Çok konuşulacak 'adaylık' iddiası! "Onlar varsa ben yokum"

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki!

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

Çalışmaya devam edecek EYT'linin asgari ücreti net 9.144 TL!

Çalışmaya devam edecek EYT'linin asgari ücreti net 9.144 TL!

On binleri ilgilendiriyor! EYT'den sonra sıra onda: Geçici işçilere...

On binleri ilgilendiriyor! EYT'den sonra sıra onda: Geçici işçilere...

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.