Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR ve KPSS ile 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanları ve branş dağılımı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili beklenen son dakika açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sabah saatlerinde Twitter'da yaptığı paylaşımda, 42 bin 500 yeni personel istihdamı yapılacağını duyurdu. İŞKUR ve KPSS ile 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanları ve branş dağılımı merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre KPSS ile 6 bin 069 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Öte yandan bakanlıkta 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek. Bakan Koca, açıklamasını "42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." diyerek noktaladı. İŞKUR ve KPSS ile 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanları ve branş dağılımı...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımının ikincisine ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beklenen açıklama bugün yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

2023 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanları ve branş dağılımına da değinen Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.

42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."



